رئيس هيئة قناة السويس: ممر الشحن الإيراني لا يعتبر بديلا للقناة

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن ممر الشحن الإيراني الجديد لا يهدد مستقبل القناة، مؤكدا أن الممر لا يعتبر بديلا لها.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن ممر الشحن الإيراني "ممر الجنوب/ الشمال" ‏ينقل البضاعة من ‏ميناء مومباي في الهند إلى هامبورغ في ألمانيا ‏أو سان بطرسبورغ في روسيا، وأن هذه السفن كانت تعبر من قناة السويس إلى روسيا وألمانيا".

وأضاف: "ممر الشحن الإيراني له 4 مسارات، مساران سكة حديد، ومساران بحريان، ويبدأ من ميناء مومباي في الهند إلى ميناء جابهار في إيران بطول 780 ميلًا بحريًا، ثم خط سكة جديد من ميناء جابهار إلي ميناء أنزلي في إيران أيضًا بطول 1200 كيلو متر".

وأكد أن "قناة السويس ستظل هي أقصر ممر ملاحي في العالم وأكثرها أمنًا بالنسبة للتجارة العالمية، لأنه يوفر الوقت والمال لشركات الملاحة، لافتًا إلى أن الهيئة تمكنت من تحقيق معدلات قياسية خلال جائحة كورونا، وحققت القناة زيادة في معدلات مرور السفن".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "علينا أن نتخيل بأن ‏بضاعة تنتقل 4 مرات في مراحل مختلفة اثنين سكك حديد واثنين عن طريق البحر، وهذا يعني تكلفة نقل ووقت أكثر فضلًا عن مخاطر أخرى".

ونوه إلى أن "الممر الإيراني من الممكن أن يستحوذ على جزء بسيط من البضاعة التي ستنزل في ميناء أنزلي في إيران لأنه ليس فى حاجة إلى العبور من قناة السويس، لكنه لن يكون مؤثرًا على الإطلاق على القناة".