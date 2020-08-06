متظاهرون لبنانيون يرشون وزيرة العدل بالماء... فيديو

تهجم عدد من المحتجين، اليوم الخميس، على وزيرة العدل ماري كلود نجم، في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالبوها بتقديم استقالتها.

انتشر عبر مواقع الواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الناشطين يرشون وزيرة العدل بالماء في منطقة ​الجميزة في بيروت.

​وجاءت تلك الاحتجاجات على خلفية الكارثة الإنسانية التي حلت على العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار مرفأ المدينة.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.