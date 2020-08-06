بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود... شكري: العلاقات المصرية اليونانية شهدت تطورا نوعيا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما.

القاهرة - سبوتنيك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة "إن العلاقات بين مصر واليونان شهدت تطورا نوعيا وقد وقعنا - وزيرا خارجية البلدين - منذ قليل على اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لبلدينا".

وأضاف شكري أن "الاتفاق يتيح للبلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لكل منهما خاصة في مجالي النفط والغاز".

وأشار إلى أن "الاتفاقية تعكس الرغبة في تدعيم العلاقات بين البلدين ومستوى التعاون في كافة الجوانب والتنسيق المستمر في كافة الملفات الإقليمية".

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني "لقد وقعنا اليوم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر وهي اتفاقية يحتذى بها وتتفق مع القانون الدولي وقانون البحار وتحترم الدول المجاورة".

وأضاف "الاتفاقية عكس ما تم من اتفاقيات غير شرعية مثل اتفاقية تركيا وطرابلس والتي مكانها سلة المهملات".

يذكر أن اليونان وقعت أيضا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرقي المتوسط كما تمنت أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.

وتسعى مصر من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى التنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط.