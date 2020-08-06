السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار بيروت

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسييرها جسرا جويا إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

نشر السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن المملكة ستسير جسرا جويا إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن أكثر من 135 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بتسيير جسر جوي إلى لبنان.

وأشار المركز إلى أن الجسر يستمر لمدة 3 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء، صدرت توجيهات من الملك سلمان انطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، بتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

بتوجيه خادم الحرمين الشريفين..



مركز الملك سلمان للإغاثة يُسير جسر جوي لمساعدة لبنان حيث يستمر مدة 3 أيام. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 6, 2020

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.