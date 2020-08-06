إعلام: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

أفادت وسائل إعلام بأن طائرات إسرائيلية شنت، اليوم الخميس، قصفا على مواقع في غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع فلسطين لتابع للمقاومة شمال قطاع غزة.

#عاجل | طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع #فلسطين لتابع للم/قاومة شمال قطاع #غزة . — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2020

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في الفترة الماضية الماضية غارات على مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع، ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.