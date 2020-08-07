زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

وحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم شمال غرب مدينة قسنطينة الجزائرية.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Northern Algeria 40 min ago pic.twitter.com/OpTfpFpgLJ
— EMSC (@LastQuake) August 7, 2020
ووفقا للبيانات يعيش نحو 3.8 مليون شخص في المنطقة التي تأثرت بالزلزال.
وشهدت الجزائر، خلال الشهر الماضي، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.
وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات في شرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة.
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