أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى بيروت، يوم غد السبت، في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في بيان الجامعة العربية: "يتوجه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت 8 آب/أغسطس، في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها".

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن "الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.