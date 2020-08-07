الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات أولية للبنان بملايين الدولارات

أفادت وكالة أخبار لبنانية، اليوم الجمعة، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية تعهدا بإرسال مساعدات أولية للبنان بملايين دولارات.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات السفارة الأمريكية في بيروت، التي قالت: "استجابة لمأساة 4 آب المروعة، تعهدت ​الولايات المتحدة​ بتقديم ​مساعدات​ أولية للكوارث في ​لبنان​ تفوق قيمتها 17 مليون ​دولار​ أمريكي".

وأضافت في بيانها: "وهي تشمل ​المساعدات الغذائية​ والإمدادات الطبية، فضلاً عن مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني. كما تتوقع السفارة عدة إعلانات عن مساعدات ومعونات إضافية قريبا".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.