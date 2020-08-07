برنامج الأغذية العالمي يعتزم شراء قمح للبنان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء في أنحاء لبنان بعد الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت.

وقالت متحدثة للأمم المتحدة في جنيف، في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، "برنامج الأغذية العالمي قلق من أن يؤدي الانفجار والأضرار التي لحقت بالمرفأ إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل والذي تدهور بسبب الأزمة المالية الحادة في البلاد وجائحة كوفيد-19".

وأضافت أن البرنامج سيوزع منحا غذائية على آلاف الأسر.

وتابعت: "برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضا لتوفير إدارة سلاسل الإمداد والدعم والخبرات اللوجستية للبنان".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.