إذاعة مصرية تتضامن مع لبنان بطريقة خاصة

خصصت الإذاعة ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية كتعبير رمزي عن تضامنها، مقدّمة تعازيها إلى جميع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وصرح الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة راديو "إينرغي"، أن لبنان دائما في القلب وهناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني.
وتابع: "لبنان هو البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرغي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".
وأوضح: "إينرغي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا بلبنان الذي سيظل دائما في القلب".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.
فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)