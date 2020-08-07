إذاعة مصرية تتضامن مع لبنان بطريقة خاصة

أعلنت إذاعة "إينرغي" المصرية تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا، وذلك بطريقة خاصة.

خصصت الإذاعة ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية كتعبير رمزي عن تضامنها، مقدّمة تعازيها إلى جميع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأكدت الإذاعة في بيان لها، تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا، وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أنها خصصت ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.

وصرح الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة راديو "إينرغي"، أن لبنان دائما في القلب وهناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني.

وتابع: "لبنان هو البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرغي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".

وأوضح: "إينرغي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا بلبنان الذي سيظل دائما في القلب".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.

فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.