عمان ترفع القيود على التنقل بين المحافظات قبل عاصفة كبيرة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، أنها سترفع حظرا استمر أسبوعين على التنقل بين المحافظات قبل يوم من الموعد المقرر، وذلك في ظل ترقب وصول عاصفة مدارية كبيرة.

وفرضت عمان حظرا على التنقل بين المحافظات، في 25 يوليو/ تموز، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الأضحى.

اللجنة العليا تقرر تقديم موعد رفع الإغلاق بين المحافظات ليكون الساعة الثانية من ظهر اليوم. pic.twitter.com/qBLtVltOzx — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2020

​وسيجري رفع الحظر في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة (1000 بتوقيت غرينتش) بدلا من غد السبت كما كان مقررا، مع ترقب وصول العاصفة إلى بحر العرب، وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية.

الأرصاد العُمانية : الصورة الجوية تظهر استمرار تدفق السحب المصاحبة للحالة الجوية على معظم السلطنة مع بداية نشاط السحب المحلية على جبال الحجر وفرص لهطول أمطار متفرقة لاحقاً. pic.twitter.com/HnLI4dhUgx — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2020

​لكن الإغلاق التام سيظل ساريا في محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وكما أعُلن من قبل سيجري خفض ساعات حظر التجول لمدة أسبوع لتصبح بين التاسعة مساء والخامسة صباحا بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

وسجلت عمان، التي يبلغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يربو على 80700 إصابة بفيروس كورونا و492 وفاة.