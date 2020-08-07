السعودية... القوات الخاصة لأمن الطرق توجه تحذيرا للمواطنين

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا لقائدي المركبات.

وحذرت أمن الطرق، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من تناول العقاقير الطبية قبل السفر.

تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر غير محسوبة ..فأحرص على عدم القيادة تحت تأثيرها.#امن_الطرق #امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/rMTYUsn12z — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) August 6, 2020

وأشارت إلى أن تناول العقاقير الطبية يعرض قائد المركبة لمخاطر غير محسوبة.

وقالت أمن الطرق: "تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر غير محسوبة.. فاحرص على عدم القيادة تحت تأثيرها".

تنبيه : لمستخدمي طريق مكة -الطائف (طريق الهدا) نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة ، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.#امن_الطرق — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) August 6, 2020

ومن جهة أخرى نبهت أمن الطرق المواطنين بالابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريان السيول.

وأوضحت قوات أمن الطرق أنه "لمستخدمي طريق مكة - الطائف (طريق الهدا) نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".