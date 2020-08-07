زلزال ثان يضرب الجزائر في نفس اليوم

تعرض شمال الجزائر للمرة الثانية، اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة حسب مقياس ريختر.

ووفقا لمركز رصد الزلازل، حدثت الهزة الأرضية على بعد 51 كم شمال غربي مدينة قسنطينة.

وسجّل مركز رصد الزلازل، اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية بقوة 4.9 درجة، شمالي الجزائر.

ونقل مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، أن الهزة التي وقعت في الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت الجزائر حدد مركزها بـ 2 كم جنوب شرق بلدية حمالة بولاية ميلة وعلى بعد 380 كم شرق عاصمة البلاد.