الجزائر تقلص مدة الحجر الصحي للقادمين من الخارج

وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج، إن الحجر الصحي أصبح 7 أيام بعدما كان يستغرق 14 يوما، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإذاعة الوطنية الجزائرية.

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن المسؤول، قوله بأن مؤسسة التسيير الفندقي تكفلت بـ 1000 رعية منذ تفشي الوباء، وأضاف: "سنستقبل رعايا جزائريين من السودان والكويت وآخرين يبلغ عددهم حوالى 240 شخصا".

في سياق متصل، لم يدرج مجلس الاتحاد الأوروبي الجزائر ضمن القائمة المحدثة الثالثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا.

وبحسب أحدث تحديث لم يضف الاتحاد الأوروبي أية دول جديدة إلى القائمة، اليوم الخميس، بل على العكس، قام بتقليصها، وحذف الجزائر من القائمة الجديدة، وبالتالي تتضمن التوصيات الآن 12 دولة فقط هي (أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، أوروغواي).

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا للسفر على حدوده الخارجية منذ 17 مارس/آذار مددت لمرتين، ولم تشمل القائمة الحالية مواطني أمريكا وروسيا وعددا آخر من الدول، وحذر المجلس الأوروبي الدول الأعضاء من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث تبعا لتفشي الوباء في تلك الدول.