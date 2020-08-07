مراسلة لبنانية تثير السخرية بمحاولة معرفة المجتمعين مع ماكرون من خلف الباب... فيديو

أثارت مراسلة قناة "MTV" اللبنانية سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حين حاولت نقل أسماء الشخصيات السياسية التي اجتمع معها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.

وقفت المراسلة على باب حجرة الاجتماع الزجاجي المغلق، محاولة تدقيق النظر في المجتمعين في الداخل وذكر أسمائهم، ما أثار سخرية الكثيرين الذين قالوا إنها أضحكتهم رغم أنه ليس وقت ضحك هذا الذي يمر به لبنان الآن.

قال بيقولوا ما عنّا اعلام استقصائي! pic.twitter.com/4EWfwAFUvt — Big Hajjar (@BigHajjar) August 6, 2020

وفي المقطع المصور تردد المراسلة أسماء عدد من اللبنانيين وهي تحجب بعض الضوء عن عينيها لتتحقق من رؤية من هم بالداخل: "عم بشوف (أرى) إلى جانب جبران باسيل، سامي الجميّل. يعني سامي الجميل يتوسط باسيل وسليمان فرنجيه. سليمان فرنجية إلى جانبه سعد الحريري. عن يمين سعد الحريري وليد جنبلاط. وعن يمين وليد جنبلاط محمد رعد".

وحين جاء من يبدو أنه أحد الأفراد المكلفين بالتأمين ليطلب منها مغادرة الباب، طلبت منه الانتظار قليلا حتى تنتهي.

مراسلة MTV هيك كانوا قاعدين مش بحاجة تبصبصي متل الحرميه . ماكرون ،جبران باسيل على يمينه وسمير جعجع على يساره، سعد الحريري ومحمد رعد جنبًا إلى جنب، وليد جنبلاط وإبراهيم عازار ،وسامي الجميل وسليمان فرنجي،. ثم ممثلي المجتمع المدني .😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣 — Radwan Kassem مراقب ومحلل سياسي (@radwankassem601) August 6, 2020

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء القوى السياسية اللبنانية ورؤساء التكتلات النيابية الرئيسية في لبنان، في إطار الطرح الذي أعلنه بضرورة اجتماع القيادات السياسية والتحاور فيما بينهم في سبيل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان، والتوافق على مسار إصلاحي لإنقاذ لبنان وانتشاله من عثرته.

مش وقت اتضحك بس عنجد ضحكتني — josiane hage (@JosianeHage) August 6, 2020

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة الفرنسية في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) النائب محمد رعد.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب في وقت سابق من اليوم، مبديا دعم بلاده للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.