السعودية... وفاة محمد العايش مساعد وزير الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العايش توفى إثر "مرض عانى منه"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

بيان من وزارة الدفاع: وفاة معالي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش إثر مرض عانى منه.https://t.co/LjfGqGlrMg#واس_عام pic.twitter.com/flhvIktbtX — واس العام (@SPAregions) August 7, 2020

وذكرت الوزارة في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".

وتابعت: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".