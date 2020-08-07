الصحة العالمية: مصر تعاملت مع جائحة كورونا بأداء متميز

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والذي انتهت فترة خدمته في القاهرة، إن أداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كان متميزاً، مشيرا إلى أن النظام الصحي لبلد المئة مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث في دول أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور جون جبور، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة في مصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد جبور أن أداء الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة كان متميزاً، ونجحت سياسة التدرج في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحي لبلد المئة مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث في دول أخرى، بل على العكس، كانت المنظومة الصحية في مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

وأضاف جبور أن التاريخ سيذكر أنه في وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة في قطاع الصحة العامة في مصر، كما أن نظام التأمين الصحي الشامل وضع مصر على خريطة الصحة العالمية، واستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية لمصر على هذا الإنجاز.

واختتم الدكتور جبور حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لوقوفها إلى جانب لبنان في محنته التي أعقبت انفجارات مرفأ بيروت، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على الشقيقة الكبرى مصر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت 131 إصابة جديدة، أمس، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.