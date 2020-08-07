السودان: مياه النيل تتجاوز منسوب الفيضان وإطلاق تحذيرات للمواطنين

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في البيان اليومي للجنة الفيضان، اليوم الجمعة، ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ 4 سم.

وسجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ 10 سم وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجري النيل وملء المناطق المنخفضة حول النيل، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية.

ودعت الوزارة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

وكانت الخرطوم قد تعرضت في الأيام الأخيرة لأمطار غزيرة، حيث تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.

وأعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر، أنه تم عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين محليين لإجراء تقييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة. وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

ووجه والي الخرطوم بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين، الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.

وطالبهم بالابتعاد عن مجاري السيول والأمطار تجنبا للمخاطر، داعيا منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.