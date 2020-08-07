الكويت تلتحق بركب الدول الداعمة للبنان في محنته

التحقت الكويت بركب الدول الداعمة للبنان، عقب إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، اليوم الجمعة، عن تبرع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بمليون دولار أمريكي لتقديم أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب اللبناني.

وقال العفاسي إن "هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت. وفقا لوكالة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف العفاسي أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت إلى لبنان منذ اللحظات الأولى للانفجار انطلاقا من الدور الإنساني للكويت تجاه الدول الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات المحن والأزمات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تجهيز شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفر عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.