إصابة أمير من الأسرة الحاكمة في السعودية بفيروس كورونا

أصيب أمير من الأسرة الحاكمة في السعودية، بفيروس كورونا المستجد.

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، أمس الخميس، إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19".

وذكرت صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس #كورونا ، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية@Waleed_binBader pic.twitter.com/ATwQxhDvPZ — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 6, 2020

وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".