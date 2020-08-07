صورة أثارت جدلا... هل زار الأسد ضحايا مرفأ بيروت في المستشفيات السورية

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعون أنها للرئيس السوري بشار الأسد وهو يزور مصابين لبنانيين في المستشفيات السورية.

تنتشر هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي (3,2,1) بعد انتشار خبر خطأ عن "إرسال الرئيس السوري فرق إسعاف لنقل مصابي الانفجار في بيروت إلى سوريا"، وفيديو قديم على أنّه لقافلة جرحى لبنانيين متوجهة إلى سوريا، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لـ"فرانس برس".

يمكن هيدا الرئيس القوي جداً ما حدا بضوي عليه لأنه في خانت محور المقاومة



الرئيس بشار الاسد يزور المصابين اللبنانيين في المستشفيات السورية

كل الحب والاحترام ❤#الاسد.. pic.twitter.com/k0KWuVIbtE — خضر عنبر (@khodor_anbar) August 6, 2020

يظهر في الصورة بشار الأسد ممسكا بيد جريح يرقد على سرير مستشفى، وقد جاء في النصّ المرافق لها "الرئيس بشار الأسد يزور المصابين اللبنانيين في المستشفيات السورية".

وقد تسبّبت الكارثة الناجمة عن انفجار 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الثلاثاء بمقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح.

وعجزت مستشفيات بيروت عن استقبال كلّ الجرحى والمصابين، فنُقلت أعداد منهم إلى مستشفيات خارج العاصمة.

وفي هذا السياق، ظهرت الأخبار على مواقع التواصل عن استقبال سوريا لمصابين لبنانيين.

لكنّ هذه الصورة قديمة ولا علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت.

فقد أرشد البحث عن الصورة إلى أنّها ملتقطة عام 2012 وتظهر الرئيس السوري وهو يزور الجرحى في أحد المستشفيات العسكرية في دمشق".

وقد نشرت الصورة على حساب رئاسة الجمهورية السوريّة في "إنستغرام" وجاء في النصّ المرافق لها "زيارة مشفى يوسف العظمة العسكري بدمشق - كانون الثاني (يناير) 2012".