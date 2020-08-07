تسجيل
16:33 GMT07 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين

    تخريب متعمد للحرم الإبراهيمي... لماذا تعبث إسرائيل بتراث فلسطين وما موقف المجتمع الدولي؟

    © AP Photo / Nasser Shiyoukhi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102496/46/1024964631_0:203:3888:2390_1200x675_80_0_0_08019c5e263568923faa359d574868cb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008071046219525-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%9F/

    رغم التأجيل الإسرائيلي لمخططات ضم الأراضي في الضفة وشمال البحر الميت، ما زالت الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في خطة تغيير معالم المسجد الإبراهيمي.

    طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بحماية الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن ما تقوم به إسرائيل من استهداف الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل "جريمة حرب" وانتهاك لجميع القوانين الدولية.

    الوضع في قطاع غزة
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    "سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن عملية استخبارية معقدة استمرت 1400 يوم
    وكانت محكمة إسرائيلية، ردت التماسا تقدَّمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت ضوءا أخضر لـ "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي" لتنفيذ الأمر.

    مخطط إسرائيلي

    وأشار المالكي في بيان إلى أمر المحكمة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، وهو موضوع على لائحة التراث العالمي، ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى بذلك لترسيخ استعماره واحتلاله وتزويره للأرض والتراث والتاريخ الفلسطيني.

    وخاطب البيان، المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم بالتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف.

    ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة على قائمة التراث العالمي، بحسب نص البيان.

    وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة الإسراع بفتح التحقيق الجنائي ضد السلطات الإسرائيلية، "الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي، وأن ما تقوم به إسرائيل في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907".

    ولفت إلى أن الخارجية "تقود العمل من أجل مساءلة الاحتلال على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولا إلى إنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة".

    سيطرة إسرائيلية

    فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن "إسرائيل تريد فرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي، وهذه الخطوة بدأت مبكرا؛ لكن اليوم تعزز هذه الخطوات لتفعيل إجراءات الضم التي أعلنت إسرائيل عنها".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه "التحركات الإسرائيلية جزء من الاعتداء على مقدسات الشعب الفلسطيني تماما كما يحدث  من اعتداءت واضحة، وتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى".

    وتابع: "ما يحدث انتهاك للأعراف الدولية، واعتداء صارخ على التراث العالمي والدولي، سواء الحرم الإبراهيمي أو المسجد الأقصى يشكل قيمة تراثية وتاريخية كبيرة، وجزء من التاريخ والتراث العالمي ويتطلب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام جرائم الشعب الفلسطيني".

    مخططات تهويدية

    من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة الخليل، من مخططات تهويدية وبخاصة داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، تمثل عدوانا جديدا على التراث العربي والإسلامي في فلسطين".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال يواصل انتهاكاته للقوانين والقرارات الدولية"، مشيرا إلى أن "الأمر الصادر من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بالبناء داخل الحرم الإبراهيمي، ما سيودي إلى تغيير معالمه".

    أفراد طاقم الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في بيروت، لبنان 6 أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . Valery Melnikov
    من جانب بؤرة الانفجار... فيديو يوثق فاجعة مرفأ بيروت من أقرب نقطة
    وأكد أن "الحرم الإبراهيمي الشريف هو المسجد الثالث على وجه الأرض من حيث بنائه، وقد سبقه المسجد الحرام المسجد الأقصى، والحرم مسجل كتراث فلسطيني عربي إسلامي على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو".

    وأوضح شعث أن "القيادة الفلسطينية وتحديدا وزارة الخارجية تواصل بذل جهودها واتصالاتها في المنظمات الدولية المختصة وخاصة مجلس حقوق الإنسان، واليونسكو لمنع الاحتلال من المضي قدمًا بمشروعه التهويدي في المسجد الإبراهيمي الشريف".

    وأكمل شعث أن "المنظمات الدولية المعنية تستطيع تفعيل اتفاقية حماية التراث العالمي في اليونسكو وانفاذها في فلسطين، من بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق والاطلاع على التدمير الإسرائيلي الممنهج للتراث الفلسطيني المسجل على قائمة التراث العالمي".

    وقسم الإسرائيليون الحرم الإبراهيمي عام 1994 بعد أن ارتكب المستوطن الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين، مذبحة بداخله، قتل خلالها 29 مصليا، أثناء أدائهم صلاة الفجر في رمضان. وحول الإسرائيليون جزءا من المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه بعض المستوطنين الصلاة.

    ولطالما كان المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في الخليل، حيث شهد مواجهات دامية بين الطرفين، وهو أمر متوقّع أن يتصاعد مع بدء بناء المصعد.

    انظر أيضا:

    حسن نصر الله ينفي وجود أية أسلحة لـ "حزب الله" في مرفأ بيروت
    من جانب بؤرة الانفجار... فيديو يوثق فاجعة مرفأ بيروت من أقرب نقطة
    بحث: أمراض اللثة قد تجعل فيروس كورونا "خارج السيطرة"
    أفريقيا تدخل دائرة الخطر بتسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد
    الكشف عن شكل "فقاعة" النظام الشمسي لأول مرة في التاريخ... صور
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الحرم الإبراهيمي, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك