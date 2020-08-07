ضاحي خلفان: نظام الملالي في إيران أيديولوجيته "ممارسة الإرهاب"

قال قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، إن نظام الملالي في إيران أيديولوجيته هي "ممارسة الإرهاب".

جاءت تصريحات خلفان في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال ضاحي خلفان: "نصحنا الإيرانيين مرارا وتكرارا، أن تحدي المجتمع الدولي ومماسة الإرهاب لن يعود عليكم بفائدة أبدا".

نصحنا الايرانيين مرارا وتكرارا ... تحدي المجتمع الدولي ومماسة الارهاب لن يعود عليكم بفائدة ابدا..لكن نظام الملالي ايدلوجيته ممارسة الارهاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2020

​وتابع قائد شرطة دبي سابقا: "لكن النظام الملالي في إيران أيديولوجيته ممارسة الإرهاب".

جاءت تصريحات خلفان خلال تعليقه على الحرائق التي تجتاح إيران، وانفجار بيروت، متهما إياها بالتسبب في الكارثة التي ألمت بالعاصمة اللبنانية.