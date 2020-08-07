الصليب الأحمر ينفي مراقبته للمساعدات الواردة إلى لبنان بعد انفجار المرفأ

نفى الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الجمعة، إن كان يتدخل في مراقبة ما يصل من مساعدات إلى لبنان، بعد الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وصرح لموقع "العربية" أنه يقدم المساعدات إلى 12 مستشفى في بيروت

الصليب الأحمر للعربية: نقدم المساعدات إلى 12 مستشفى في بيروت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 7, 2020

الصليب الأحمر للعربية: لا دور لنا في مراقبة ما يصل من مساعدات للدولة اللبنانية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 7, 2020

كما أكد ​الصليب الأحمر اللبناني للعربية أن عائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء.

الصليب الأحمر للعربية: عائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 7, 2020

​وكان مدير عام الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، قال لـ"سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أسفر عن وقوع نحو 4 آلاف جريح وأكثر من 100 شهيد حتى الساعة، وهناك عمليات بحث وإنقاذ يقوم بها الجيش اللبناني مع القوى المعنية لمعرفة أعداد المفقودين.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر واجه صعوبات كبيرة، الثلاثاء، لافتا إلى أن "فرق الصليب الأحمر يعملون على الأرض وفي مراكز إسعاف لمساعدة أي محتاج، ولكن الضغط خف عن أمس".

وختم كتانة قائلا: "لم أر بحياتي مثل هذا الانفجار، مرعب جدا".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.