تسجيل
20:45 GMT07 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا

    في موكب عسكري... دمشق تشيع قائد جيش التحرير الفلسطيني... صور

    © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046221220_0:29:1200:704_1200x675_80_0_0_e81e0887be0f554314ab985f33da1271.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008071046221730-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-/

    في موكب رسمي شيّعت دمشق، اليوم الجمعة، اللواء محمد طارق الخضراء، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، رئيس هيئة الأركان، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمرٍ ناهز الـ 80 عاما.

    وانطلق موكب التشييع، من مشفى تشرين العسكري، وجاب شوارع العاصمة السورية وصولاً إلى مقبرة الدحداح في منطقة شارع بغداد، حيث صلي على جثمانه ووري الثرى.

    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
    © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا

    الخضراء وهو برتبة عميد، قياد "جيش التحرير الفلسطيني" في عام 1980، خلفا للواء مصباح البديري الذي تولى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش العربي السوري حيث رقي الخضراء إلى رتبة لواء عام 1999 بقرار من الرئيس الراحل حافظ الأسد.

    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
    © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا

    وخلال مسيرته خضع الخضراء لعدّة دورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي بين عامي عام 1972 و1973، حيث قاد وهو برتبة رائد قوات حطين (أحد تشكيلات جيش التحرير) خلال حرب تشرين عام 1973 في مختلف قطاعات الجبهة السورية، بما في ذلك الإنزال الناجح ضد القوات الإسرائيلية في تل الفرس، وصمد في الدفاع عن قطاع سفوح جبل الشيخ "دربل – حينة – بيت تيما" خلال ثلاثة أشهر من حرب الاستنزاف.

    • اللواء محمد طارق الخضراء القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني
      اللواء محمد طارق الخضراء القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني
      © Sputnik . ALI HASHEM
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    • تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
      © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    1 / 12
    © Sputnik . ALI HASHEM
    اللواء محمد طارق الخضراء القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

    كما خاض جيش التحرير الفلسطيني بقيادة الخضراء إلى جانب الجيش السوري معارك عنيفة ضد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث تمكنت وحدات جيش التحرير من صدِّ تقدم القوات الإسرائيلية في أكثر من محور في بيروت وضواحيها، وكانت أشهرها معارك المتحف والأسواق التجارية داخل العاصمة اللبنانية، كما وقف جيش التحرير في تلك الفترة بوجه محاولات اقتحام المخيمات الفلسطينية من قبل أحزاب القوى "الانعزالية اللبنانية" التي كانت مدعومة في ذلك الوقت من إسرائيل، وذلك على خلفية الصراع مع القوى الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية.

    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
    © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا

    في عام 2011 ومع انطلاق الحرب على سوريا، دخل جيش التحرير في معارك عنيفة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، أهمها كانت في مخيم اليرموك جنوب العاصمة مع تنظيمي "داعش" و"النصرة"، ومنطقة عدرا العمالية وأطراف مدينة دوما بريف دمشق، إضافة إلى المعارك العنيفة في بادية السويداء ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تلول الصفا.

    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا
    © Sputnik . TARIQ AL SAADOUNI
    تشييع قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء في دمشق سوريا

    يذكر أن اللواء الخضراء من مواليد مدينة صفد عام 1941، عاش طفولته المبكرة في مدن غزة وحيفا في فلسطين التاريخية، وبعد النكبة عام 1948 نزح الخضراء وعائلته إلى مدينة حمص السورية حيث تلقى علومه المدرسية، وفي عام 1960 انتسب إلى الجيش العربي السوري وتخرج من الكلية الحربية بحمص عام 1962 برتبة ملازم، وعمل في وحدات الهندسة العسكرية، ليلتحق في منتصف عام 1966 بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بجيش التحرير (الذراع العسكري للمنظمة) برتبة ملازم أول، حيث عين في القيادة العامة للجيش التي كان مقرها القاهرة.

    الكلمات الدلالية:
    سوريا, فلسطين, تشييع
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك