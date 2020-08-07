الجيش السوداني: الحركة الشعبية أزهقت أرواح مدنيين وعسكريين في كردفان

استنكرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، ما قالت إنها "اعتداءات للحركة الشعبية- جناح الحلو" على المواطنين وقوات الجيش بجنوب كردفان.

وأكدت في بيانها، أنه "بعد استمرار إجراءات بناء الثقة بين الأطراف كافة في ظل وقف إطلاق النار و مفاوضات السلام الجارية بجوبا ؛ إلا أن بعض القوات التابعة للحركة الشعبية جناح الحلو هاجمت مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال"، وفقًا لوكالة "سونا".

وأضافت أن الاعتداء طال أيضًا القوة التي تعمل في تأمين المرحال، والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال، بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان.

وأوضحت أن الهجوم أدى إلى إزهاق العديد من أرواح المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على قيامها بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين، وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم مع التزامها التام بوقف إطلاق النار و إجراءات بناء الثقة.