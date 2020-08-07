"كل واحد حر في فلوسه"... نجيب ساويرس يتبرع بمليون دولار للشعب اللبناني

أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وتعرض ساويرس لانتقادات من جانب البعض بسبب تبرعه للشعب اللبناني، إذ طالبه أحد المغردين عبر حسابه على موقع "تويتر" "بمساعدة أبناء بلده بأن يخفّض مقدم الشقق التابعة لشركته "أوراسكوم تليكوم".

ورد ساويرس على المتابع قائلا: "تصور نفسك وبيتك اتدمر وبعض أفراد أسرتك توفوا، وبعدين تعال كلمني.... وبالمناسبة كل واحد حر في فلوسه".

تصور نفسك و بيتك اتدمر و بعض افراد اسرتك توفوا و بعدين تعال كلمنى .... و بالمناسبة كل واحد حر فى فلوسه .. https://t.co/OaiBKFjWO6 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 5, 2020

وعبّر نجيب ساويرس عن حبه للبنان في تغريدة جاء فيها:

"أنا بحب لبنان ومتحيز للبنانيين متابع لأفراحهم وأحزانهم. أبشرهم أنتم أقوى من الحزن والمصائب، سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة، ستزول الغمة وسيتدخل الله للخلاص من الأحزان وسيضع لمسته ليثبت للجميع أنه واحد إله الكل ولو شاء لوحد الأديان، فلتسقط الطائفية ويعيش لبنان".

انا بحب لبنان و متحيز للبنانيين متابع لأفراحهم و أحزانهم .ابشرهم انتم اقوي من الحزن و المصائب سيزول الحزن و تعود بيروت مدينة الفرح والبهجة ستزول الغمة و سيتدخل الله للخلاص من الأحزان و سيضع لمسته ليثبت للجميع انه واحد اله الكل و لو شاء لوحد الأديان ، فلتسقط الطائفيةو يعيش لبنان❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 5, 2020

​كما شارك ساويرس عبر حسابه على "تويتر" صورة لأهرامات مصر وهي مزينه بعلم لبنان تضامنا معها.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.