حريق هائل يلتهم المنازل والأشجار في لبنان... صور وفيديو

نشب حريق هائل في أحراش بلدة مشغرة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، طال المناطق السكنية على أطراف المنطقة وانتشر بين أشجار الجبل الواقع فيها.

وناشدت السلطات كل الأهالي للمساعدة في إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح، بحسب شبكة "إم تي في".

يا رب دخيلك ما بقا نحمل والله ما بقا نحمل...#جبل_مشغرة يشتعل و النيران تتمدد و تقترب من المنازل pic.twitter.com/JC2idtmZK4 — adel samia (@adelsamia) August 7, 2020

فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، بعد نشوب حريق هائل في جبل مشغرة، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

جبل مشغرة في لبنان يشتعل و النيران تتمدد و تقترب من المنازل ماصحه هذا الخبر شنو السالفه استلموهم الارجنتين pic.twitter.com/qZ1Nt4IZF8 — 🇮🇶🇮🇶Nada 🇮🇶🇮🇶 (@cv1kp) August 7, 2020

​وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة، قرب حي المنشية في الحارة الفوقانية، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمّر.

#لبنان_منكوب 🇱🇧 - حريق كبير في جبل مشغرة والأهالي يناشدون أجهزة الدولة بالتدخل pic.twitter.com/FXvhvfVXx0 — وكالة اهل الرافدين الإخبارية (@ahlalrafidain) August 7, 2020

وتحاول فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون من البلدة السيطرة على الحريق، كما طالب المعنيون بضرورة تدخل مروحيات الجيش اللبناني في عمليات الإخماد.

حريق هائل في جبل مشغرة في لبنان ويقترب من المنازل pic.twitter.com/rGppj0YsEh — حامد العلي (@Hamed_Alali) August 7, 2020

يأتي ذلك بعد 3 أيام من انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في خسائر قُدرت بمليارات الدولارات.