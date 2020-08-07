اليمن... الأمطار تدمر منزل "معري اليمن" في صنعاء

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وسط اليمن، للأسبوع الثاني تواليا، اليوم، في انهيار منزل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في وزارة الثقافة بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه.

كان هنا منزل شاعر اليمن الكبير الراحل عبد الله البردّوني..

لطالما طالب الكثيرون بتحويله إلى متحف .. عرفانًا وتكريمًا لرائي اليمن ومبصرها..

أما فقد تحـوّل إلى كومة ركام وأطلال، بعد الأمطار التي تساقطت على العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/st1fwLnFEz — نياز اليوسفي (@nyaz_nyaz2021) August 7, 2020

وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012م شراءه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.

بسبب سقوط الامطار تهدم بيت الشاعر الكبير #عبد_الله_البردوني.. في حي #التحرير في #صنعاء ...

تهدم البيت بما فيه من كتب ومجلدات أثرية تابعة للشاعر البصير...#اليمن#البردوني pic.twitter.com/yCfid18bDt — Abeer Al Hadrami (@AbeerHadrami) August 7, 2020

وعبد الله البردوني، شاعر وناقد ومؤرخ، فقد بصره في الخامسة من عمره إثر إصابته بمرض الجدري، ولقب بـ"معرّي اليمن" نسبة إلى الشاعر الضرير أبو العلاء المعري، وله 12 ديوانا و8 كتب نقدية وتاريخية، ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية.

وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1981م عملة تذكارية فضية عليها صورته كمعاق تجاوز العجز.