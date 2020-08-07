اليمن... الأمطار تدمر منزل "معري اليمن" في صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في وزارة الثقافة بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه.
كان هنا منزل شاعر اليمن الكبير الراحل عبد الله البردّوني..— نياز اليوسفي (@nyaz_nyaz2021) August 7, 2020
لطالما طالب الكثيرون بتحويله إلى متحف .. عرفانًا وتكريمًا لرائي اليمن ومبصرها..
أما فقد تحـوّل إلى كومة ركام وأطلال، بعد الأمطار التي تساقطت على العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/st1fwLnFEz
وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012م شراءه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.
بسبب سقوط الامطار تهدم بيت الشاعر الكبير #عبد_الله_البردوني.. في حي #التحرير في #صنعاء ...— Abeer Al Hadrami (@AbeerHadrami) August 7, 2020
تهدم البيت بما فيه من كتب ومجلدات أثرية تابعة للشاعر البصير...#اليمن#البردوني pic.twitter.com/yCfid18bDt
وعبد الله البردوني، شاعر وناقد ومؤرخ، فقد بصره في الخامسة من عمره إثر إصابته بمرض الجدري، ولقب بـ"معرّي اليمن" نسبة إلى الشاعر الضرير أبو العلاء المعري، وله 12 ديوانا و8 كتب نقدية وتاريخية، ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية.
وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1981م عملة تذكارية فضية عليها صورته كمعاق تجاوز العجز.
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