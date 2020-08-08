رئيس نادي الزمالك المصري يعتذر للعراق حكومة وشعبا

وجه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اعتذاره للعراق حكومة وشعباً، وذلك عقب تصريحات أدلى بها مؤخراً، عبر فيها عن "خوفه" على النادي من "أن يحدث له مثل العراق".

وقال منصور خلال لقائه بمسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك".

وأضاف منصور: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور : انا لو مشيت من الزمالك هيبقى زى العراق !!#والله_وكت pic.twitter.com/CEf4xw8r0a — ‏عـــــلاء الـــنـــــاصـــــري🇮🇶 (@aal_____a) July 29, 2020

يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي "أنا متأكد لو مشيت الزمالك هيبقى زي العراق بالضبط".