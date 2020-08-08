لبنانيون غاضبون يطردون وزير التربية بـ"المكانس".. فيديو

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاج عدد من المواطنين اللبنانيين ضد وزير التربية.

وقال موقع "ليبانون ديبيت" إنه تم طرِد وزير التربية طارق مجذوب، اليوم، بـ"المكانس" والعصي من منطقة الكرنتينا من قبل أهالي المنطقة وعدد من المحتجين، وطالبوه بالاستقالة.

يأتي ذلك بعدما تم طرد وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أثناء جولة لها على الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في منطقة الجميزة يوم الخميس الماضي.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.