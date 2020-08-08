العمليات المشتركة العراقية تكشف حصيلة خسائر "داعش" إثر قصف فتاك

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" بأخطر أوكارهم في أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.

وكشف الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، عن تنفيذ التحالف الدولي ضد الإرهاب، 5 ضربات نوعية استهدفت كهوفا وأوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الثرثار " شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال وغربي البلاد".

وأضاف، أن سلسلة الضربات التي بدأت صباحا ً، بأسلحة خصصت لهذا الغرض، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير كهوف ومضافات، في هذه المنطقة.

ويقول الخفاجي، إن بيان قيادة العمليات وضح بأنه هناك تكتيك وأسلوب جديد سنستخدمه مع تنظيم "داعش" الإرهابي خصوصا بعد أن بدء يزداد في الآونة الأخير بعملياته الإرهابية".

وبين الخفاجي، أن تكتيكنا وأسلوبنا الجديد يعتمد على بناء المصادر والمعلومات الاستخبارية والأمنية وطرق الإمداد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القوات الأمنية انطلقت من عدة محاور للتقدم باتجاه وادي الثرثار والمواقع التي تم ضربها، من أجل إحصاء عدد "الدواعش" الذين تم قتلهم، والقيام بعملية نوعية من خلال إلقاء القبض على من تبقى من العناصر الإرهابية، وتطويق المنطقة لما تتوفر لدينا من معلومات مهمة باتجاه هذا القاطع.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، أن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الأرهابية، وقد نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات أستخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار.

وأضافت الخلية، تم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف.

وأفادت الخلية، بإن قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت فجر اليوم السبت 8 آب/أغسكس، وبإمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف.

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن المداهمة سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الأهداف، ومازال الواجب مستمر.

ويعد وادي الثرثار، أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق، بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، هو من أبرز أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".