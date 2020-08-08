اشتعال صهريج وقود وعدد من السيارات في حادث على إحدى الطرق بمصر... صور وفيديو

اندلع حريق ضخم بعدد من السيارات على الطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينهما، وأدى إلى تفحم 7 سيارات.