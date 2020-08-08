"الدوحة وبيروت".. قرقاش ينبه إلى "أحداث خطيرة" تستدعي التلاحم العربي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة".

ودعا قرقاش، في تغريدة له عبر "تويتر"، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية، مشددا على أن "البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها".

وقال: "أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها".

اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 8, 2020

​وكانت صحيفة "البيان"، أعلنت أن الإمارات قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، مؤكدة أن ذلك يأتي بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتضمن أدوية ومعدات طبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.