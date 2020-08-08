إيران تسلم 15 طنا من المواد الغذائية إلى الصليب الأحمر اللبناني

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسليم 15 طنا من المواد الغذائية إلى لبنان، وذلك في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 135 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن نائب رئيس قسم عمليات الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر، محمد باقر محمدي، أعلن عن تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية لهذه الجمعية إلى الصليب الأحمر اللبناني لتوزيعها على المصابين ومنكوبي الانفجار الهائل، الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وأضاف محمدي، اليوم السبت في تصريح لمراسل "إرنا"، أن هذه الشحنة تزن 15 طن من المواد الغذائية وتشمل على نوعين من حزم الطعام لمدة 72 ساعة وشهر لتلبية الحالات الطارئة العامة والمعقدة.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.