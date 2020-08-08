ماجدة الرومي: محاطون بخونة ذهبوا بلبنان إلى المجهول

تحدثت الفنانة اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي عن الصعوبات التي تحملها الشعب اللبناني منذ الحرب الأهلية عام 1975 حتى اليوم.

وقالت ماجدة الرومي خلال سيرها في شوارع المدينة المنكوبة: "أنا واحدة من اللبنانيين الذين صمدوا في وجه الحرب، وكافحوا للحفاظ على بلاد الأرز".

وتابعت الفنانة اللبنانية القديرة "أعتذر من شباب اليوم لأننا سلمناهم بلدا مهترئا، وكأن صمودنا راح سدى"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت الرومي "أعتذر من بيروت التي لم نستطع أن نحميها من سقطة ثامنة هي التي قامت من تحت الأرض لسبع مرات متتالية، وهذه المرة أيضا ستبعث من جديد".

وأكملت الرومي "كنا نأمل أن نسلم شبابنا بلدا جميلا يحقق لهم أحلامهم، ولكن مع الأسف نحن محاطون بخونة أخذوا لبنان إلى المجهول، ونحن اليوم ضائعون"

وأتمت ماجدة الرومي "نحن باقون في هذه الأرض، ومتشبثون فيها، وهذا بيتنا ووطنا ونحن نقوم بتنظيفه. هم يريدون لنا أن نهاجر، ولن نفعل. إياكم واليأس الذي قد يكون العدو الأكبر، الذي يهاجمنا اليوم فلا تستسلموا. تجاوزنا ويلات كثيرة، ومعكم أنتم شباب لبنان سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.

فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.