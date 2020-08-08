خبراء: خسائر انفجار بيروت المؤمن عليها تتجاوز الملياري دولار

أوضح محللون ومصادر بقطاع التأمين أنه من المرجح أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مرفأ ميناء بيروت المؤمن عليها نحو ثلاثة مليارات دولار.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، الكثير منها لم يكن مؤمنا عليه.

وقدر مصدر تأميني، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، خسائر انفجار بيروت المؤمن عليها ما بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار.

وتشمل الخسائر مطالبات من الميناء نفسه على خلفية الأضرار التي لحقت بالمنشأة وتعطل النشاط، حيث سيتسبب الانفجار على الأرجح في مطالبات كبيرة.

وفي بيروت، دمر الانفجار صومعة الحبوب الوحيدة بلبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين، ويستورد كل احتياجاته من القمح.

ودمر الانفجار أيضا الكثير من العقارات السكنية والتجارية والمطاعم والفنادق، وهو ما تقول مصادر إنه سيشكل على الأرجح غالبية المطالبات التأمينية.