ما قدمه العراق للبنان في محنتها

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، عن حجم المساعدات التي أرسلت لدعم لبنان بعد التفجير الضخم الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي.

وأكد الصحاف، أرسل العراق، قافلة مؤلفة من 22 ناقلة حوضية نقلت ما يقارب (800.000) لترا من مادة زيت الغاز "الكاز"، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف، كما وصلت إلى بيروت، طائرة انطلقت من مطار بغداد الدولي محملة بـ 20 طنا من المساعدات الطبية، مع كادر طبي متخصص قوامه 18 طبيبا من ذوي الاختصاصات، لتقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني في محنته عقب التفجير الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء الماضي، 5 آب/أغسطس الجاري، عن تهيئتها الشحنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشقيقة لبنان والفريق الطبي المختص لتقديم الدعم الطبي للمصابين في بيروت.

ونوهت الصحة في بيان تلقته مراسلتنا، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم الدعم اللازم للشقيقة لبنان منذ سماع الحادثة، واستجاب وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بشكل عاجل وإشرف بشكل عاجل على تهيئة المساعدات الطبية والفريق المختص الموفد إلى لبنان.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.