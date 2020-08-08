بيان للجيش اللبناني يشدد على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق

أصدر الجيش اللبناني، اليوم السبت، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.