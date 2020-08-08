الجيش المصري يفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة للبنان... فيديو وصور

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، فتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت، بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الجيش المصري إنه "فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة والتى تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة".

ووفقا للبيان، أعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في دمار شديد أثر على أغلب أماكن العاصمة اللبنانية وامتدت الأضرار لمسافة أكثر من 20 كيلومترا من موقع الانفجار.

ولا تزال أعداد ضحايا انفجار بيروت تتزايد بعدما وصل عدد الوفيات إلى 154 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف مصاب.

فيما كشف محافظ بيروت مروان عبود أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، وقال: "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

ولفت إلى أن الدمار طال نحو نصف مساحة بيروت، وقال: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

وأوضح إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار 4 أغسطس/ آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.