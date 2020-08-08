وزيرة الاقتصاد السورية السابقة: الاقتصاد سيتأثر حتما بكارثة مرفأ بيروت

الانفجار المأساوي الذي نسف مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، بكل ما يمثله للمنطقة، ارتدت تداعياته على الشارع السوري بصورة مخاوف من زيادة التعقيد في الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.

دمشق، 8 أغسطس - سبوتنيك . وحول التداعيات، قالت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، في تصريحات لـ" سبوتنيك "، إنه "إذا تحدثنا بالبعد الاقتصادي، بالتأكيد سيتأثر لبنان كثيرا بخروج مرفأ بيروت من الخدمة، لأنه يستقبل حاليا حوالي 3100 سفينة سنويا و70% من البضائع المستوردة إلى لبنان تأتي عن طريقه".

وتابعت "وتقدر الأضرار حاليا بمبلغ 5 مليار دولار، اعتقد أن نسبة من البضائع التي كانت بالمرفأ تعود للسوريين فهم تضرروا كثيرا من هذا الانفجار، والاقتصاد السوري حتما سيتأثر بشكل مضاعف لأنه يخضع سلفا لحصار جائر وعقوبات اقتصادية آخرها قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعاون مع سوريا".

وأضافت عاصي "ومن خلال هذا المرفأ الحيوي، كان يمكن استيراد البضائع إلى لبنان وإعادة تصديرها برا إلى سوريا، فكان بمثابة الرئة لسوريا في ظل حصار خانق، وما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيزيد البؤس في حياة الشعب السوري المنهك أساسا من حرب دامت عشر سنوات ومستمرة".

وحول اقتراح البعض في لبنان، أن تقوم سوريا بتخفيض رسوم الترانزيت من أجل استخدام مرفأ طرطوس كجزء من الحل لكارثة مرفأ بيروت، قالت عاصي إن "تخفيض رسوم الترانزيت يمكن أن يساعد على تعزيز دور المرافئ السورية لتكون جزءا من الحل، بالرغم من أنها مسألة فنية وتخضع لاعتبارات معينة".

وأضافت "رسوم الترانزيت السورية ليست مرتفعة مقارنة بمثيلاتها من دول المنطقة، وفي كل الأحوال، فإن خروج مرفأ بيروت من الخدمة حاليا يجعل المعنيين يبحثون عن البديل، لأن المرافئ اللبنانية في طرابلس وصيدا وصور، تعتبر مرافئ ذات طاقة استيعابية صغيرة، ولا تستطيع استقبال السفن الكبيرة القادمة إلى لبنان".

وأوضحت عاصي، أن "يمكن للمرافئ السورية في كلٍ من طرطوس واللاذقية وهي الأقرب أن تشكل حلولا آنية معقولة، من حيث الأرصفة المتوفرة والمستودعات وعمق الأحواض، بينما مرفأ طرطوس يوجد فيه حوالي 22 رصيفا ومستودعات والعمق في بعض الأحواض يصل إلى 13 متراً".

واستطردت الوزيرة السابقة "المشكلة الكبرى اليوم تكمن في العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، والتي سوف تعيق حركة التجارة وأي إمكانية لتكون المرافئ السورية بديلا آنيا لمرفأ بيروت ويحل جزءا هاما من المشكلة".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام. وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.