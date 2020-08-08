محتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة... فيديو

اقتحم محتجون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت خلال الاحتجاجات المندلعة، اليوم السبت، ضد الحكومة على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، بأن "محتجين اقتحموا مقر وزارة الخارجية ورفعوا رايات مكتوب عليها بيروت مدينة منزوعة السلاح.. وعاصمة ثورة".

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن "المحتجون أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون".

الخارجية اللبنانية .. مقر ثورة ١٧ تشرين .

العسكريون المتقاعدون بقيادة العميد المتقاعد(جورج نادر) يبادرون الى تصعيد نوعي قد يكون ملهما لباقي المحتجين في #بيروت و كل لبنان .

الموجة الثانية للاحتجاجات , قد تغادر الساحات الى المقرات . pic.twitter.com/fx8XIxbxDy — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) August 8, 2020

وأضافت، قال أحد المحتجين في مكبر صوت "نحن باقون هنا ندعوا الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

وأشارت إلى سماع دوي طلقات نار في موقع المظاهرات في وسط بيروت، مؤكدة إنه تم إطلاق رصاص".

ووفقا لموقع قناة "mtv" اللبنانية، كان من بين المتظاهرين، عسكريون متقاعدون، أعلنوا اتخاذ مبنى وزارة الخارجية، "مقراً للثورة".

الثوار في وزارة الخارجية اللبنانية pic.twitter.com/mPMDNtMZHy — ابوسالم (@ae4s3KhE6x7XInz) August 8, 2020

وأعلن العميد المتقاعد سامي رماح، في بيان تلاه باسم المتظاهرين، مبنى الوزارة مقراً للثورة، مُطلقاً "النداء إلى الشعب اللبناني للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين".

بدوره، قال العميد المتقاعد جورج نادر إن "اقتحام مقر الخارجية هو بمثابة رد على استهداف حرس مجلس النواب للمتظاهرين".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.