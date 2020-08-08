الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للبنان ويدعو لاصطفاف سياسي للقيام بإصلاحات

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت الذ وقع قبل أيام، وخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة

أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر (تويتر)، اليوم السبت، متناولا لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في لبنان، إنه أكد "دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي طال مرفأ بيروت قبل أربعة أيام"، مشددا على أهمية "توحد القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات".

وقبل أيام، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، حشد مساعدات طارئة بقيمة أكثر من 33 مليون يورو إلى لبنان لتأمين الدعم والمعدات الطبية، وحماية البنى التحنية بعد محادثة هاتفية مع رئيس وزراء لبنان حسان دياب، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس احتمال تقديم المزيد من المساعدات بناء على تقييم الاحتياجات الإنسانية.

كما أعلن الاتحاد تفعيل آلية الحماية المدنية استجابة لطلب السلطات اللبنانية بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، ويضم الفريق مئة شخص من رجال الإطفاء مع المعدات والأدوات اللازمة للبحث عن المفقودين كخطوة لتقديم الدعم إلى لبنان على خلفية التفجيرات.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، مساء اليوم، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.