إعلام: محتجون يقتحمون وزارة الاقتصاد اللبنانية

،أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، باقتحام محتجين غاضبين مبنى وزارة الاقتصاد اللبنانية، على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وأفادت محطة "أم تي في" اللبنانية بقيام محتجين غاضبين باقتحام مبنى وزارة الاقتصاد اللبنانية، مساء اليوم السبت، في مظاهرات شهدتها مناطق من العاصمة اللبنانية، على خلفية الانفجار الأخير في مرفأ بيروت.

وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

المتظاهرون اللبنانيون الغاضبون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد لإنهاء آخر ماتبقى من آثار وارقام اقتصادية للدولة اللبنانية المنهارة على كافة المستويات#لبنان يغرق_في #الفوضى #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/4flTUQp7UZ — ماجد الداعري (@Aldaare_majed) August 8, 2020

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

#عاجل مواجهات عنيفة في شارع العازارية بين المحتجين والقوى الامنية



محتجون دخلوا الى وزارة الخارجية ورفعوا شعار "بيروت مدينة منزوعة السلاح"واعتبر المحتجين ان وزارة الخارجية مقر الثوار



وايضاً اقتحم عدد من المحتجين وزارة الاقتصاد وقد تم اطلاق رصاص حي مجهول المصدر على المحتجين . pic.twitter.com/oAiTqgnlW3 — طارق الخطاب -أبوزينب Tarek AZ (@tareklebanon1) August 8, 2020

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا، وقتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

الثوار يقتحمون وزارة الاقتصاد ويحرقون ويمزقون صور الإرهابي الفاسد ميشال عون. #بيروت pic.twitter.com/9dCO8lk2xS — Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) August 8, 2020

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

بالمقابل ذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، حتى الآن، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك​، بدري ضاهر.