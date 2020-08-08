حسان دياب يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة

وجه رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، كلمة إلى مواطنيه، اليوم السبت، دعا فيها إلى "تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه سيدعو لانتخابات نيابية مبكرة.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن دياب، وجه رسالة إلى اللبنانيين قال فيها: "نحن في حالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله".

#BEIRUT - Anti-government protesters took over the Ministry of Finance of Lebanon. pic.twitter.com/61cSJCCIau — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 8, 2020

وأضاف: "التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا، ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد".

مظاهرة #بيروت : ٥٥ جريح تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و ١١٧ مصاب يتم اسعافهم في المكان pic.twitter.com/295X457sFU — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "إذ دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، فأنا مستعد لتحمل المسؤولية في رئاسة الحكومة لمدة شهرين، شرط إجراء إصلاحات لإنقاذ البلد".

مراسلة الـ mtv: بولا يعقوبيان ستعلن استقالتها من مجلس النواب اليوم@PaulaYacoubian pic.twitter.com/eu4zSSORyO — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 8, 2020

وتابع: "سأطرح في مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وخلال جولته في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، في وقت سابق، اليوم السبت، أكد دياب أنه ليس لديه أي مشكلة في لقاء الناس، لأنه جزء منهم، ومن حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين، على حد تعبيره، مضيفا: "البلد يعاني من كارثة كبيرة، بيوت كثيرة تضررت وتصدعت، وهناك مصابين لن ينسوا هذا الحادث".

EXCLUSIVE: @itvnews @emmamurphyitv speaks to Lebanon’s Prime Minister Hassan Diab in his first interview since the blast. He visited a closed, secure area of the port, away from members of the public. He says he doesn’t know when he’ll face people on the streets. #Beirut pic.twitter.com/mPZXbpqyYk — Nathan Lee (@NathanLeeTV) August 8, 2020

وخرج آلاف اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك": "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا قتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

#Breaking - tension in #Beirut as a group of protestors tried to break into the parliament square, and is now being pushed back with teargas cannisters by the riot police. #Lebanon



pic.twitter.com/9Bq2LrCzcm — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 6, 2020

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتواصل السلطات اللبنانية التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وتم توقيف 19 شخصا، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك،​ بدري ضاهر.