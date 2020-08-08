تسجيل
22:39 GMT08 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 17 نوفمبر 2017

    "أنت المحسوبية وفساد النخبة"... مذيعة تشن هجوما شرسا على مسؤول لبناني على الهواء مباشرة... فيديو

    © Sputnik . Kirill Kalinnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/26/1027602663_0:197:2942:1851_1200x675_80_0_0_5d7e214a10478d4d5476ca245f6a8ce6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008081046230730-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    شنت مذيعة "سي إن إن" هجوما حادا على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، خلال لقاء على الهواء مباشرة، على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

    وخلال استضافة وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، على شاشة "سي إن إن" وجهت المذيعة كلاما "قاسيا" له، قائلة: "أنت تجسد الفساد بالنسبة لملايين اللبنانيين".

    وقاطعت المذيعة باسيل أثناء حديثه، بعبارة "دعني أوقفك هنا، لقد كنت في الساسة لمدة عقد، عقد من الزمن تم خلاله هدم القضاء بشكل كامل، والآن أنت تقول هذه فرصة، الإصلاح في هذه المرحلة؟".

    ورد باسيل على المذيعة، قائلا: "كما تعلمين هناك الحقيقة، وهناك التصور، أستطيع أن أفهم كليهما، أستطيع القول، لقد حاربنا لأجل التغيير، لقد دفعنا ثمنا سياسيا باهظا من أجل التغيير، لأننا نناضل من أجل هذا التغيير، من أجل هذه الإصلاحات".

    وأضاف باسيل: "الآن يمكن تحويل هذه الدراما الكبيرة (حادثة المرفأ) إلى فرصة كبيرة لحل الأشياء ولتغيير الأشياء، علينا أن نؤمن بشعبنا وبلدنا، كما تعلمون الفساد ليس مصيرنا، علينا أن نؤمن ونكافح من أجل التغيير".

    وردت المذيعة: "سيد باسيل أنا دعوتك في برنامجي اليوم ليس لأنك تمثل غالبية اللبنانيين، لأنك في الحقيقة ليس كذلك، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل المحسوبية وفساد النخبة الحاكمة التي تغرق هذا البلد في حفرة اليأس، دعوتك اليوم لأنك تمثل أكبر حزب في البرلمان وله تأثير كبير داخل الحكومة".

    وأضافت المذيعة "أشرفت في وقت سابق على محفظة الطاقة التي امتصت نصف الدين العام، ومع ذلك لم يتم تشغيل الطاقة 20 ساعة في اليوم، دعوتك لأسألك إذا كنت ستقبل تحمل المسؤولية الشخصية والمهنية اليوم".

    ورد باسيل على كلمات المذيعة، موضحا: "كما تعلمين في لبنان عليك فهم النظام وكيف يعمل، نحن أكبر حزب وأكبر مجموعة برلمانية، لكننا 20% فقط من البرلمان، لذلك ليس لدينا الأغلبية لا في البرلمان ولا في الحكومة، لذلك نحن نكافح من أجل أشياء لم تتحقق".

    وأضاف باسيل: "لذلك بالطبع، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا عن عدم القدرة على التغيير، ونحن نحارب الفساد".

    وشدد باسيل: "نحن ضد الفساد، نحن ندفع الثمن، ندفع الثمن لكننا بلد ديمقراطي بعد كل ذلك، أي شخص في موقع مسؤولية عامة يجب أن يكون مستعدا دائما لتحمل المسؤولية، لكن لا يدان لأشياء هو برئ منها".

    انظر أيضا:

    محتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية خلال تظاهرة مناهضة للحكومة... فيديو
    وسط عمليات كر وفر.. الجيش اللبناني يخلي مبنى وزارة الخارجية من المحتجين
    صحيفة تحذر من "قنبلة موقوتة" في ميناء عربي تهدد بكارثة هي "الأكبر" في العالم
    إعلام: محتجون يقتحمون وزارة الاقتصاد اللبنانية
    مسبار فضائي يرصد توهج أخضر "مخيف" في المريخ.. صور وفيديو
    محتجون يقتحمون وزارتي التجارة والطاقة اللبنانيتين وجمعية المصارف
    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, جبران باسيل, بيروت, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك