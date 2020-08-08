"أنت المحسوبية وفساد النخبة"... مذيعة تشن هجوما شرسا على مسؤول لبناني على الهواء مباشرة... فيديو

شنت مذيعة "سي إن إن" هجوما حادا على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، خلال لقاء على الهواء مباشرة، على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وخلال استضافة وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، على شاشة "سي إن إن" وجهت المذيعة كلاما "قاسيا" له، قائلة: "أنت تجسد الفساد بالنسبة لملايين اللبنانيين".

وقاطعت المذيعة باسيل أثناء حديثه، بعبارة "دعني أوقفك هنا، لقد كنت في الساسة لمدة عقد، عقد من الزمن تم خلاله هدم القضاء بشكل كامل، والآن أنت تقول هذه فرصة، الإصلاح في هذه المرحلة؟".

ورد باسيل على المذيعة، قائلا: "كما تعلمين هناك الحقيقة، وهناك التصور، أستطيع أن أفهم كليهما، أستطيع القول، لقد حاربنا لأجل التغيير، لقد دفعنا ثمنا سياسيا باهظا من أجل التغيير، لأننا نناضل من أجل هذا التغيير، من أجل هذه الإصلاحات".

وأضاف باسيل: "الآن يمكن تحويل هذه الدراما الكبيرة (حادثة المرفأ) إلى فرصة كبيرة لحل الأشياء ولتغيير الأشياء، علينا أن نؤمن بشعبنا وبلدنا، كما تعلمون الفساد ليس مصيرنا، علينا أن نؤمن ونكافح من أجل التغيير".

وردت المذيعة: "سيد باسيل أنا دعوتك في برنامجي اليوم ليس لأنك تمثل غالبية اللبنانيين، لأنك في الحقيقة ليس كذلك، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل المحسوبية وفساد النخبة الحاكمة التي تغرق هذا البلد في حفرة اليأس، دعوتك اليوم لأنك تمثل أكبر حزب في البرلمان وله تأثير كبير داخل الحكومة".

المعنى الحرفي لعبارة: "مسحت فيه الأرض"..



مذيعة CNN تمسح الأرض بالسياسي اللبناني #جبران_باسيل على الهواء مباشرة👇pic.twitter.com/OGe7G4F5Fj — نحو الحرية (@hureyaksa) August 8, 2020

وأضافت المذيعة "أشرفت في وقت سابق على محفظة الطاقة التي امتصت نصف الدين العام، ومع ذلك لم يتم تشغيل الطاقة 20 ساعة في اليوم، دعوتك لأسألك إذا كنت ستقبل تحمل المسؤولية الشخصية والمهنية اليوم".

ورد باسيل على كلمات المذيعة، موضحا: "كما تعلمين في لبنان عليك فهم النظام وكيف يعمل، نحن أكبر حزب وأكبر مجموعة برلمانية، لكننا 20% فقط من البرلمان، لذلك ليس لدينا الأغلبية لا في البرلمان ولا في الحكومة، لذلك نحن نكافح من أجل أشياء لم تتحقق".

وأضاف باسيل: "لذلك بالطبع، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا عن عدم القدرة على التغيير، ونحن نحارب الفساد".

وشدد باسيل: "نحن ضد الفساد، نحن ندفع الثمن، ندفع الثمن لكننا بلد ديمقراطي بعد كل ذلك، أي شخص في موقع مسؤولية عامة يجب أن يكون مستعدا دائما لتحمل المسؤولية، لكن لا يدان لأشياء هو برئ منها".