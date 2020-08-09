وزيرة الإعلام اللبنانية تستقيل من منصبها وتعتذر من الشعب

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، استقالتها من منصبها وتقدمت باعتذارها من الشعب اللبناني، عقب انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن الوزيرة إعلانها الاستقالة، التي وصفتها بأنها تجاوبا مع الإرادة الشعبية.

ونقلت القناة اللبنانية عن الوزيرة قولها "انحني واستقيل تجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، لذلك اتقدم باستقالتي".

وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تعلن استقالتها من الحكومة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2020

​وتابعت عبد الصمد قائلة "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم... التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة أتقدم اليوم باستقالتي".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.