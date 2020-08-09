الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

ونشر أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أكد من خلالها أنه سمع صوت إطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب القطاع، وتم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة.

#عاجل في وقت سابق اليوم سمع صوت اطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب قطاع #غزة حيث تم تعليق الأعمال على السياج واطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة.

بعد ذلك تم اطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت الى المنطقة دون وقوع إصابات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 9, 2020

وأكد أدرعي أنه في أعقاب ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات.

אירוע ביטחוני בדרום: ירי בוצע מעזה; העבודות על הגדר הופסקו • @bokeralmog עם הפרטים >> https://t.co/gEpJQK5TJJ



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/UwSbeiITKW — חדשות 13 (@newsisrael13) August 9, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، أنه تسود حالة من التوتر في منطقة الجنوب بجوار قطاع غزة، بعد إطلاق نار على عمال بناء الجدار في منطقة كوسوفيم شرقي مدينة دير البلح الفلسطينية، دون وقوع إصابات.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.