إيران تكشف حجم المساعدات التي أرسلتها للبنان منذ حادث المرفأ

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها أرسلت إلى لبنان 95 طنا من المساعدات، وذلك منذ حادث انفجار مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن رئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي، قوله إنه "عقب وقوع حادث الانفجار في مرفأ بيروت، قامت غيران بإرسال 95 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان"، لافتا إلى تجهيز 4 حمولات اخرى تزن 60 طنا من هذه المساعدات، ليتم ارسالها إلى بيروت أيضا.

وأعلنت إيران ، أمس السبت، تسليم 15 طنا من المواد الغذائية إلى لبنان، وذلك في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن نائب رئيس قسم عمليات الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر، محمد باقر محمدي، أعلن عن تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية لهذه الجمعية إلى الصليب الأحمر اللبناني لتوزيعها على المصابين ومنكوبي الانفجار الهائل، الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وأضاف محمدي، اليوم السبت في تصريح لمراسل "إرنا"، أن هذه الشحنة تزن 15 طن من المواد الغذائية وتشمل على نوعين من حزم الطعام لمدة 72 ساعة وشهر لتلبية الحالات الطارئة العامة والمعقدة.