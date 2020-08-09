مصرع 8 في حادث سير شمال شرق القاهرة

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث سير وقع، اليوم الأحد، على الطريق الإقليمي في محافظة القليوبية شمال شرق القاهرة.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام"، فقد لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم، وقع صباح اليوم على الطريق الإقليمي، دائرة مركز بنها في اتجاه محافظة الشرقية.

وعقب تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بالحادث توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

ونجم الحادث عن تصادم بين حافلة ركاب صغيرة وشاحنة.

وفيما لم يصدر بيان بعد من وزارة الصحة بحصيلة ضحايا الحادث، جرى نقل الجثث إلى المستشفيات، وبدأ التحقيق في الحادث.

وتتكرر حوادث السير في مصر، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تأتي مصر ضمن أسوأ 10 دول في حوادث الطرق.

وفي تقريرها عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".